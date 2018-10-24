Новости версия для печати Ответственность за мусор будут нести все? От дачников и членов гаражных кооперативов до крупных коммерческих объектов - соблюдать порядок на прилегающей к собственности территории теперь должны все жители Орла.



В Орле прошли общественные слушания по поводу изменений в правилах благоустройства и санитарного содержания города. Причиной поправок в региональном законе стала новая редакция закона федерального. Теперь в корректировке нуждаются и региональные правила благоустройства. Предложения формировались на предварительных обсуждениях в районных администрациях Орла. Северный район предложил составлять необходимые карты-схемы территорий, уточнять их по обращениям самих собственников.

Вадим Ничипоров, зам. главы администрации Северного района г. Орла: «На территории Северного района расположены 343 дома многоквартирной блочной застройки и 800 домов индивидуальной застройки, более 600 иных хозяйствующих субъектов, строений, инженерных сооружений и так далее. И для подготовки выдачи такого количество карт-схем необходим значительный период времени». С этим согласились представители всех районных администраций Орла. Также поступали предложения освободить от уборки учреждения образования и культуры. Многие участники слушаний согласились с тем, что изменения в правилах нужны.



Все предложения будут учтены при доработке проекта изменений в правила благоустройства. Сам проект представят депутатам Горсовета на ноябрьской сессии. И уже от их решения будет зависеть – вступят ли в силу эти поправки.





Антон Киселёв

24 октября 2018 года







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