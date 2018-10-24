Новости версия для печати Специалисты Управления федеральной антимонопольной службы по Орловской области провели семинар по рекламе для будущих специалистов Семинар стал своего рода подарком ко Дню рекламщика.



На семинаре шла речь об актуальных изменениях в рекламном законодательстве, о работе участников рынка, самого управления, шел разговор и о возможном сотрудничестве. Желающие студенты смогут пройти своего рода практику в различных отделах областного УФАС. Лучшим даже предстоит принимать решения по рассматриваемым делам.

Андрей Кирьянов, врио руководителя УФАС по Орловской области: «Когда мы общаемся вживую с представителями науки, это является большим вкладом и в обучающий процесс, и для практической деятельности».





Антон Киселёв

24 октября 2018 года







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