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«Родные напевы Великой страны»

Под таким названием в Орле прошел первый открытый фестиваль-конкурс молодых исполнителей и творческих коллективов на русских народных инструментах. Он собрал более 30 участников - от школьников до студентов.

Алия Ильязова свою жизнь без гармони не помнит и не представляет. Глядя, как виртуозно ее тоненькие пальчики скользят по клавишам вслед за мехами, никогда не скажешь, что гармонь мужской инструмент. В ее руках она выглядит так же изящно, как дамский веер.
Алия Ильязова, участница фестиваля-конкурса «Родные напевы Великой страны»: «Папа играл на гармони, и я увлеклась еще в детстве, и мама отвела меня в музыкальную школу».
Предпочтение гармони отдал и молодой исполнитель Антон Лукьяновский, он ученик известного всеми любимого орловского музыканта и композитора Евгения Дербенко.
Антон Лукьяновский, участница фестиваля-конкурса «Родные напевы великой страны»: «Поскольку я на гармони играю, то народные мелодии у меня, конечно, в приоритете. Но , благодаря Евгению Петровичу, я играю и классику, и фолк-рок, и джаз – очень разноплановые произведения».
В Орле прошел первый открытый фестиваль-конкурс молодых исполнителей и творческих коллективов на русских народных инструментах. Он собрал более 30 участников - от школьников до студентов. Самые разные произведения звучали в этот день в исполнении молодых и талантливых. И не только на гармони. Соло, дуэты и ансамбли на суд зрителей и строгого жюри представили большой диапазон произведений от орловских страданий до классических творений, причем на очень высоком исполнительском уровне.
Виктор Сухорослов, заслуженный деятель искусств РФ, председатель жюри: «Я даже и не ожидал, что так замечательно дети у нас играют, очень хороший уровень – неожиданно. Среди старшей группы двое точно выдали профессиональное исполнение».
Евгений Дербенко, заслуженный деятель искусств РФ, композитор: «Любой фестиваль, конкурс исполнителей на народных инструментах – всегда праздник народной музыки, и, конечно, хотелось бы, чтобы у нас на Орловщине таких конкурсов и фестивалей проводилось больше».
Фестиваль-конкурс «Родные напевы Великой страны» это совместный проект регионального отделения Российского творческого союза работников культуры и культурно-досугового центра «Металлург». На его базе уже много десятилетий работает единственный профессиональный коллектив народных инструментов. Его имя легло в основу и названия конкурса.
Александра Семенова, заслуженный деятель искусств РФ, председатель Орловского отделение российского творческого союза работников культуры: «Это коллектив является лучшим хранителем музыкального наследия Орловщины, и поэтому, имея такой профессиональный коллектив, мы говорим, что нам нужен такой конкурс».
Людмила Никитина, директор КДЦ «Металлург»: «Для нас это открытие. Я абсолютно уверена, что пройдет какое-то время и на нашем фестивале будет большое количество участников, и он будет проходить не в один день, а как минимум в два дня».
То, что продолжение обязательно будет, уже никто не сомневается. Фестиваль-конкурс стал частью большой программы «Сохранение музыкального наследия Орловского края. Наши современники». В рамках ее реализации уже выпущены золотые диски прославленных орловских исполнителей, ансамблей и оркестров, которые благодаря своему таланту навсегда вошли в золотую коллекцию.


Оксана Гранн
24 октября 2018 года

 


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