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Параметры главного финансового документа Орловской области обсудили сегодня на публичных слушаниях

Сбалансированный и социально-направленный – так характеризуют бюджет региона следующих трёх лет в правительстве области. На чём будем экономить и сколько получим из федерального центра?

Обсуждать бюджет публично – уже традиция. Заглянуть в областную казну пригласили тех, кому предстоит осваивать эти деньги. «Майские» указы президента, реализация госпрограмм (а их 26 в регионе). На счету каждый рубль.
Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Мы должны четко понимать, где надо проявить еще большую активность, упорство, на чём акцентировать усилия, чтобы у наших жителей не было необходимости искать работу за пределами нашей области, а уровень жизни населения постоянно возрастал».
Акцент уже традиционно – на социальной сфере. 66 процентов от общего объема расходов в проекте бюджета распределились так: более 10 миллиардов рублей – на социальную политику, чуть более 7 миллиардов – на образование, 2,5 миллиарда получит система здравоохранения, на культуру направят полмиллиарда, почти 370 миллионов - на физическую культуру.

Вообще бюджет прогнозируется сбалансированным. Доходы будут равны расходам и составят 31 миллиард 759 миллионов рублей. И больше 6 миллиардов наш регион планирует получить из федерального центра.
Елена Сапожникова, руководитель департамента финансов Орловской области: «Ко второму чтению эти суммы могут быть уточнены. Наши органы исполнительной власти – главные распорядители бюджетных средств - ведут активную работу с федеральными министерствами и ведомствами по привлечению федеральных средств в рамках реализации национальных проектов».
Пока же на дороги (в том числе и сельские) правительство области предлагает направить 3 миллиардов 700 миллионов на сельское хозяйство – почти 2 миллиарда рублей. Оптимистична и основа бюджета – прогнозный сценарий социально-экономического развития региона. По многим пунктам мы идём с приростом показателей.
Сергей Антонцев, и.о. руководителя департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области: «Среднегодовой темп роста объема инвестиций в основной капитал за период 2019-21 годов прогнозируется: в действующих ценах на уровне 105, 3%, в сопоставимой оценке – 101, 4%».
Председатель КСП региона назвал бюджет «реалистичным». Главы муниципальных образований выразили свою озабоченность - мол, обязательств много, поэтому и дотаций из областной казны должно быть больше. Спикер Облсовета с ними согласен.
Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Необходимо выделять дополнительные денежные средства, особенно по сбалансированности бюджетов сельских поселений, муниципальных районов и городов. Сегодня мы видим, что недостаточно эта работа ведется, в том числе с федеральным правительством, с Минфином». 
Но вместе с тем, есть сокращение расходов в некоторых сферах. Так, здравоохранение области получит в 2019 году существенно меньше финансирования. Фракция «Единой России» готовит выступление на октябрьской сессии Облсовета. Как раз на заседании и должны рассмотреть в первом чтении проект бюджета.


Надежда Невматулина
24 октября 2018 года

 


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