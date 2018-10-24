Новости версия для печати Сегодня активисты регионального ОНФ вместе со старшеклассниками лицея № 18 посадили на территории учебного заведения около ста молодых березок Каждый саженец – это память о героях нашей страны.



Всероссийская акция «Герои среди нас», которая проводится Общероссийским Народным фронтом, уже объединила около 30 регионов нашей страны.

Оксана Позднякова, директор лицея № 18, член регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Наши ребята очень активно участвуют в общественно-патриотической работе и с удовольствием присоединились к этой акции. Мы считаем, что это очень важно, чтобы память о наших героях оставалась с нами надолго». В рамках этой акции любой желающий может принять участие в посадке аллеи Героев. В Орловской области главным деревом для аллеи выбрали березу.

Владимир Лысов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Это дерево, которое ассоциируется с Россией, и каждое дерево теперь будет ассоциироваться с героем России». Посадить дерево – дело, на первый взгляд, простое, однако приживется ли - уже вопрос посложнее. Но ребята уверены – их березовая аллея через десяток лет станет гордостью школы. Уже меньше чем через год эти мальчишки и девчонки скажут школе «до свидания», однако память как о счастливом школьном детстве, так и сегодняшнем мероприятии с ними останется на всю жизнь.





Юлия Опанасюк

24 октября 2018 года







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