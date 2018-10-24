Новости версия для печати В Орловскую область прибыли спасатели высочайшего класса – сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России Перед ними стоит задача по поиску взрывоопасных предметов в очень непростых условиях.



Поводом для вызова таких специалистов стала информация о том, что в акватории реки Оки в Мценском районе находятся неразорвавшиеся боеприпасы Великой Отечественной войны, предположительно, фугасная авиационная бомба. Наши взрывотехники легко справляются с работой «на земле», но опыта работы в воде у них нет.





Татьяна Напольских

24 октября 2018 года







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