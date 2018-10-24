Новости версия для печати В Орле возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств участников долевого строительства Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.



Речь идет о 17-этажке по улице Панчука в Орле, с которой пропали более 134 миллионов рублей участников долевого строительства. Сегодня под председательством руководителя регионального Следственного управления состоялось совещание с участием представителей силовых структур. Разработан план расследования данного уголовного дела.





Татьяна Напольских

24 октября 2018 года







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