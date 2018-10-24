Новости версия для печати 2 и 3 ноября в театре «Свободное пространство» состоится «Фокстрот 12-ти стульев» Это танцевально-пластическая фантазия, которую поставил заслуженный артист Украины Олег Николаев.



На пресс-конференции, которую дали в театре в преддверии премьеры, режиссер-постановщик и художник спектакля рассказали о том, что увидят зрители.

Олег Николаев, режиссер-постановщик : «Спектакль легкий, свободный. Идея был такова - чтобы зритель пришел, сел, и отдохнул». Играть начали еще до премьеры - уже на пресс-конференции, отец Федор похитил стул. Художник по костюмам и сценограф Полина Мищенко выстроила художественный ряд в духе 20-хх годов прошлого века.

Полина Мищенко, художник по костюмам: «Я взяла за основу городские вывески 20-30-хх годов и фотографии того времени, я их обрабатывала, обрисовывала, и в общем-то вся декорация состоит из этих вывесок». В спектакле мало текста и много музыки, так что искать сокровища мадам Петуховой актеры будут, в основном, танцуя. В главных ролях Максим Громов и Сергей Козлов.





Эва Стасюлевич

24 октября 2018 года







На главную страницу





