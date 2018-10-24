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Власти Орла обсудили с перевозчиками дальнейшие отношения

Если общественный транспорт не преобразится – контракты будут расторгнуты. Претензии были основаны на результатах проверок, шедших несколько последних недель. Автобусы выходят в рейс без техосмотра, медики выдают путёвки водителям заочно, чистота в салонах оставляет желать лучшего.

Нарушение расписания, водители-лихачи, общий уровень культуры маршрутчиков, грязь и запахи табака, обедов и бензина в салонах, игнорирование правил дорожного движения и безопасности пассажиров – всё это «неотъемлемые атрибуты» услуги перевозок по-орловски. Что, порою, приводит к тяжёлым последствиям.
Александр Леонов, начальник управления государственного автодорожного надзора по Орловской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта: «Основными причинами аварийности на пассажирском транспорте являются: формальный подход выполнения перевозчиками требований по обеспечению профессиональной надежности водительского состава; отсутствие должного контроля лицензиатов за соблюдением водителями правил дорожного движения, трудовой дисциплины, правил перевозок пассажиров». 
Статистика обращений в городскую администрацию подтверждает недовольство пассажиров. В июле орловцы пожаловались на работу общественного транспорта десять раз, в августе - шестнадцать, в сентябре - семнадцать. Но обнаруженные нарушения касались не только оболочки услуги, которую видит получатель, но и самой организации работы. Для одних перевозчиков условность - предрейсовые медосмотры водителей, для других – проверка механиками технического состояния автобусов.

Встреча носила скорее предупредительный характер. Контракты, которую будут заключаться с перевозчиками в 2019, ужесточат. Во-первых, перевозчикам, чтобы побороться за них, необходимо будет получить лицензию на предоставление услуг. Реестр лицензированных перевозчиков будет отсеивать несоответствующих требованиям участников рынка. А в ближайшее время власти планируют продолжать проверки.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «С учётом изменения федерального законодательства, с учётом будущего лицензирования – не удивляйтесь, когда будут применяться к вам штрафные санкции и отказ на выдачу разрешительных документов».
Помимо этого к сроку заключения новых контрактов будет пересмотрена и схема самих маршрутов. Сейчас маршруты автобусов с трехзначными номерами – пригородных - на 80% совпадают с внутригородскими. От этого нужно уходить, отметил глава городской администрации.


Антон Киселёв
24 октября 2018 года

 


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