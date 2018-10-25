Новости версия для печати В Орле появится Литературная аллея Чтобы город стал красивее – орловцев приглашают присоединиться к экологической акции, которая состоится сегодня в микрорайоне «Зареченский».



Там, у Ледовой арены, заложат «Литературную аллею» - высадят 50 саженцев. Заодно, приведут в порядок прилегающую территорию. За дело возьмутся иностранные студенты, кстати, это мероприятие они посвятили 200-летию со дня рождения Тургенева. Всех желающих принять участие ждут в 15:00 на ул. Зеленина.





Мария Семак

25 октября 2018 года







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