Новости версия для печати Губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил Новосильский район В первую очередь губернатор приехал в село Вяжи, где состоялось открытие стелы «Населенный пункт воинской славы». Это знаковое событие не только для Новосильского района, но и для всей области. В июле 1943 года решался вопрос о выборе места для Орловской операции. Необходим был плацдарм. Выбор пал на село Вяжи. Именно с этих мест началась «Битва за Орел».



Сегодня на торжественном митинге, посвященном открытию стелы, краеведы и реставраторы Вяжеского сельского поселения за вклад в историю родного края получили медали «75 лет освобождения Орла».



После Андрей Клычков посетил мемориальный комплекс «Вяжи», где осмотрел часовню, которая была отремонтирована по программе «Народный бюджет». В завершении экскурсии по памятным местам рабочая группа отправилась в город Новосиль, где губернатор заехал в Новосильскую среднюю школу. Сегодня в ней открыли новый спортзал, ремонт проводился в рамках программы «Помощь в развитии муниципальных образований».



В рамках рабочего визита губернатора состоялось и посещение строящегося тепличного комплекса. Предполагается, что рынок сбыта продукции не ограничится только Орловской областью.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Орловцы получат новые рабочие места. Новосильский район получает возможность заявить о себе как о районе, который будет поставлять продукцию и в Орловскую область и по территории всей Российской Федерации, а самое главное – мы получаем перспективы развития. Сегодня готова первая очередь - семь гектаров остекленной площадки, на которой будет производиться три вида продукции. Это только начало». На данный момент на строительстве нового тепличного комплекса работают 200 человек. Производство должны запустить уже в декабре этого года, первыми здесь посадят огурцы - никакой химии, только натуральный продукт.





Всеволод Трифонов

24 октября 2018 года







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