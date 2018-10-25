Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Букет уголовных дел по следам прошлых лет дополнил «долгострой на Панчука».



- 75 лет спустя. Участник битвы за Орел из Узбекистана вернулся на поле своего боя.



- Самое русское дерево в память о героях. Аллея сегодня появилась в орловской школе.



- Методом «кнута и пряника» в Орле будут вдохновлять перевозчиков соблюдать правила.



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Вести-Орёл

24 октября 2018 года







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