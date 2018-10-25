Новости версия для печати В Орле для профсоюзов открыли цикл обучающих программ по вопросам трудового законодательства Повышение уровня правовой культуры является основой развития современного общества. Особенно в части трудового законодательства.



Как показали последние исследования, именно незнание прав и обязанностей часто приводит к конфликтным ситуациям в трудовых коллективах. Этот пробел решили восполнить орловские профсоюзы и открыли цикл обучающих программ по вопросам трудового законодательства.

Юрий Власов, заместитель Председателя ФПОО, председатель оргкомитета: «Сегодня в сложных юридических, финансовых, экономических условиях профсоюзным активам как никогда необходимо знание трудового законодательства - они первые, кто первым на себя принимает удар». Обучающая программа разработана и реализуется в рамках проекта профсоюзного «Правовое просвещение в сфере трудовых отношений». Этот проект победил в конкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения гранта из областного бюджета.

Наталья Сафонова, инспектор по кадрам Орловского технического колледжа: «Наше законодательство не стоит на месте, специалисты тоже должны быть в курсе всех законодательных нормативных актов, которые издаются на территории РФ, поэтому для поддержания и актуализации наших знаний нам необходимы такие курсы». На курсы повышения квалификации по трудовому праву и трудовым отношениям уже записалось более 80 человек. Это представители первичных организаций. Занятия для них будут вести квалифицированные педагоги, практикующие юристы, представители органов власти.





Оксана Гранн

25 октября 2018 года







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