Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
25.10.2018
12:49:54
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Тургенев. Live
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орле для профсоюзов открыли цикл обучающих программ по вопросам трудового законодательства

Повышение уровня правовой культуры является основой развития современного общества. Особенно в части трудового законодательства.

Как показали последние исследования, именно незнание прав и обязанностей часто приводит к конфликтным ситуациям в трудовых коллективах. Этот пробел решили восполнить орловские профсоюзы и открыли цикл обучающих программ по вопросам трудового законодательства.
Юрий Власов, заместитель Председателя ФПОО, председатель оргкомитета: «Сегодня в сложных юридических, финансовых, экономических условиях профсоюзным активам как никогда необходимо знание трудового законодательства - они первые, кто первым на себя принимает удар».
Обучающая программа разработана и реализуется в рамках проекта профсоюзного «Правовое просвещение в сфере трудовых отношений». Этот проект победил в конкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения гранта из областного бюджета.
Наталья Сафонова, инспектор по кадрам Орловского технического колледжа: «Наше законодательство не стоит на месте, специалисты тоже должны быть в курсе всех законодательных нормативных актов, которые издаются на территории РФ, поэтому для поддержания и актуализации наших знаний нам необходимы такие курсы».
На курсы повышения квалификации по трудовому праву и трудовым отношениям уже записалось более 80 человек. Это представители первичных организаций. Занятия для них будут вести квалифицированные педагоги, практикующие юристы, представители органов власти.


Оксана Гранн
25 октября 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта