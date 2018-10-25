За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 20 ДТП

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четверг
25.10.2018
12:50:01
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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 20 ДТПИз них три ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили травмы.
24 октября в 7:30 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21114», следовал по прилегающей территории и при выезде на ул. Никольскую произошло столкновение с автомобилем «Дэу Нексиа», который следовал по ул. Никольской. В результате ДТП пассажир «Дэу» (женщина 1968 г.р.) получила травмы.
24 октября в 10:45 водитель, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц», на 57 километре автодороги Орел-Брянск при совершении маневра обгона впереди идущего транспортного средства допустил столкновение с автомобилем «Рено Кангу». В результате ДТП водитель и пассажир «Рено» получили телесные повреждения.
24 октября в 17:50 в поселке Кромы водитель, управляя автомобилем «ГАЗ 330202», допустил наезд на пешехода - мужчину 1983 г.р., переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
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