Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Защити свою идею. Сегодня региональные команды предлагают проекты, которые могут изменить жизнь к лучшему.



- Капля жизни. Сегодня орловские приставы стали донорами.



- Первые шаги к спортивным пьедесталам делаются в школьных залах. В Золотарево после ремонта открыли спортзал.



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Вести-Орёл

25 октября 2018 года







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