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В Орле управленцы высшего звена из десяти регионов ЦФО завершают переподготовку в рамках программы «Развитие региональных команд»

Представлять свои наработки приехали 130 человек в составе десяти команд из соседних областей.

Программа Орловской области – в сфере АПК, и ориентирована на создание механизма сбыта сельхозпродукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства. Участников программы поприветствовал губернатор региона и член жюри – Андрей Клычков.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Самое главное, чтобы мы смогли на практике реализовать все эти инициативы. Еще раз желаю всем успешной защиты, самым сильным, самым достойным – победы. Буквально пройдет несколько часов, мы будем уже награждать победителей. Поэтому ждем интересных презентаций, проектов и их защиты». 
Жюри, в составе которого эксперты из Сколково и Агентства стратегических инициатив, представители регионов, предстоит определить победителей в двух номинациях: «Лидеры изменений» и «Лучший проект». А 10 региональных команд с лучшими, по мнению экспертов, проектами программ регионального развития будут приглашены в Москву для их презентации высокому жюри.


Надежда Невматулина
25 октября 2018 года

 


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