Новости версия для печати Сегодня в Орле состоялся телемост с писательницей Диной Рубиной Это замечательная романистка, одна из ярких представительниц женской современной прозы, обладательница самых известных литературных премий, автор книг, которыми зачитываются люди разных поколений, потому что Рубина всегда пишет ярко, с тонким юмором и обязательно о тех житейских ситуациях, в которых так или иначе может оказаться каждый из нас.



На связи - более двадцати регионов России и даже другие государства. Телемост дает возможность Дине Рубиной вести беседу с поклонниками прямо из своей израильской квартиры. Вопросы задаются самые разные: о личной жизни, о любимой собаке, о фильмах, поставленных по ее произведениям. Кстати, как признается сама писательница и киносценарист, автора произведения лучше изолировать, и к кинопроизводству не допускать.

Дина Рубина, писательница: «Это другой жанр, это абсолютно другое видение героев и истории, и поэтому писателя нужно задвинуть в самую дальнюю кладовку». На связь с писателем выходят более 400 библиотек одновременно, и в каждой десятки поклонников ее творчества.

Галина Александрова, участница телемоста: «Я читала практически все ее произведения, просто упивалась ими. Не могу конкретно выделить какой-либо роман, но меньше всего понравилась последняя ее книга «Бабий ветер». Галина Казначеева, ученый секретарь библиотеки им.И.А.Бунина: «Особенно приятно, когда автор сама рассказывает о своих задумках, и поэтому вот эта возможность ее услышать и сравнить с собственными впечатлениями – это очень важно». Во время телемоста Дина Рубина не только слышит вопросы, но и видит тех, кто их задает. От Орла прозвучал вопрос о Тургеневе и об отношениях отцов и детей, на что Дина Рубина ответила с присущим ей чувством юмора.

Дина Рубина, писательница: «Отцы и дети это что! Вот деды и внуки – вот это тема! Ужа сейчас, когда я начинаю что-то вещать своей внучке, она мне говорит: «Баба, помолчи». Я ей говорю, что люди покупают билеты задорого, чтобы меня слушать!» (Смеется). Дина Рубина блестяще владеет русским языком. В 2013 году, она, кстати, стала автором трех вариантов «Тотального диктанта». Её книги неизменно пользуются спросом, это подтверждают и сотрудники библиотек. Сегодня она одна из самых востребованных писателей.

Анна Ваденина, заведующая читальным залом библиотеки им. Бунина: «Ее произведения всегда актуальны, и наши читатели сейчас большой интерес проявляют к современной прозе». В этом году вышла первая часть ее новой трилогии «Наполеонов обоз». Весной, подтвердила Дина Рубина, выйдет вторая часть.



Проект «Телемост с автором» набирает популярность. К нему уже присоединились 18 известных писателей, встречи с которыми прошли летом и осенью.





Эва Стасюлевич

25 октября 2018 года







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