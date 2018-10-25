Сегодня в Орле состоялся телемост с писательницей Диной Рубиной

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Сегодня в Орле состоялся телемост с писательницей Диной РубинойЭто замечательная романистка, одна из ярких представительниц женской современной прозы, обладательница самых известных литературных премий, автор книг, которыми зачитываются люди разных поколений, потому что Рубина всегда пишет ярко, с тонким юмором и обязательно о тех житейских ситуациях, в которых так или иначе может оказаться каждый из нас.
На связи - более двадцати регионов России и даже другие государства. Телемост дает возможность Дине Рубиной вести беседу с поклонниками прямо из своей израильской квартиры. Вопросы задаются самые разные: о личной жизни, о любимой собаке, о фильмах, поставленных по ее произведениям. Кстати, как признается сама писательница и киносценарист, автора произведения лучше изолировать, и к кинопроизводству не допускать.
На связь с писателем выходят более 400 библиотек одновременно, и в каждой десятки поклонников ее творчества.
Дина Рубина, писательница: «Это другой жанр, это абсолютно другое видение героев и истории, и поэтому писателя нужно задвинуть в самую дальнюю кладовку».
Галина Александрова, участница телемоста: «Я читала практически все ее произведения, просто упивалась ими. Не могу конкретно выделить какой-либо роман, но меньше всего понравилась последняя ее книга «Бабий ветер».
Во время телемоста Дина Рубина не только слышит вопросы, но и видит тех, кто их задает. От Орла прозвучал вопрос о Тургеневе и об отношениях отцов и детей, на что Дина Рубина ответила с присущим ей чувством юмора.
Галина Казначеева, ученый секретарь библиотеки им.И.А.Бунина: «Особенно приятно, когда автор сама рассказывает о своих задумках, и поэтому вот эта возможность ее услышать и сравнить с собственными впечатлениями – это очень важно».
Дина Рубина, писательница: «Отцы и дети это что! Вот деды и внуки – вот это тема! Ужа сейчас, когда я начинаю что-то вещать своей внучке, она мне говорит: «Баба, помолчи». Я ей говорю, что люди покупают билеты задорого, чтобы меня слушать!» (Смеется).Дина Рубина блестяще владеет русским языком. В 2013 году, она, кстати, стала автором трех вариантов «Тотального диктанта». Её книги неизменно пользуются спросом, это подтверждают и сотрудники библиотек. Сегодня она одна из самых востребованных писателей.
В этом году вышла первая часть ее новой трилогии «Наполеонов обоз». Весной, подтвердила Дина Рубина, выйдет вторая часть.
Анна Ваденина, заведующая читальным залом библиотеки им. Бунина: «Ее произведения всегда актуальны, и наши читатели сейчас большой интерес проявляют к современной прозе».
Проект «Телемост с автором» набирает популярность. К нему уже присоединились 18 известных писателей, встречи с которыми прошли летом и осенью.