Новости версия для печати Сегодня Орел озарит созвездие молодых талантов Состоятся первые выступления международного фестиваля современного искусства «Созвездие Орла».



На суд жюри свое творчество представят актеры и вокалисты, хореографы и режиссеры, дизайнеры и фотографы в возрасте от 12 до 25 лет. В этом году участие примут больше полутора тысяч человек, поскольку приехали целые коллективы из различных стран – Монголия, Индия, Беларусь, Киргизия.



Три дня будут идти творческие состязания, 28 октября состоится гала-концерт и награждение победителей.





Мария Семак

26 октября 2018 года







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