Новости версия для печати Жители Орловской области смогут повысить свою финансовую грамотность Для этого их приглашают принять участие в V Всероссийской неделе сбережений. С 29 октября по 12 ноября 2018 года будут проведены мероприятия по повышению финансовой грамотности для взрослой аудитории во всех регионах страны.



V Всероссийская неделя сбережений организована в рамках проекта Министерства финансов России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», сообщает информационный портал Орловской области.



Участники Недели сбережений смогут посетить лекции и практикумы, прослушать вебинары на темы финансовой грамотности, задать специалистам интересующие вопросы он-лайн, поучаствовать в финансовых он-лайн квестах и сити-квестах.



Подробная информация о Неделе сбережений, включая план доступных мероприятий и возможностей для участников, размещена на портале Вашифинансы.рф.





Орловское Информбюро

26 октября 2018 года







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