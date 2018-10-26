Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Судьбу «орловского мстителя» решит суд. Начался процесс над подозреваемым в громких убийствах Уварова и Соболева.



- Дайте им точку опоры…Сегодня региональные команды из 10-ти регионов защищают свои проекты.



- Что скрывают мелкие воды Оки? Выясняют взрывотехники из столицы.



- На связи – самая известная современная романистка.



- Не расстанусь с комсомолом. Сегодня чествовали тех, кто остался верен молодежному движению.



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Вести-Орёл

25 октября 2018 года







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