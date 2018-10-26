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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 32 ДТП

Из них шесть ДТП с пострадавшими, в результате пять человек получили травмы, один человек погиб. Пострадал один ребенок.

25 октября в 8:12 водитель, управляя автомобилем «Субару Импреза», двигался по автодороге М-2 «Крым», в районе 337 километра не справился с управлением и допустил съезд в кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель скончался на месте.

25 октября в 13:45 водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался по автодороге М-2 «Крым», в районе 349 километра допустил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

25 октября в 20:05 водитель, управляя автомобилем «ГАЗ», двигался по Кромскому шоссе и в районе дома № 23 допустил наезд на пешехода - подростка 2002 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован.

26 октября в 04:15 водитель, управляя автомобилем «ГАЗ» двигался по автодороге М-2 «Крым», в районе 344 километра допустил наезд на препятствие (дорожное ограждение) с последующим наездом на железобетонную опору, с последующим съездом в кювет и опрокидыванием. В результате ДТП пассажир автомобиля «ГАЗ» получил телесные повреждения.


Вести-Орёл
26 октября 2018 года

 


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