Новости версия для печати Сегодня утром на Тургеневском мосту в Орле произошла массовая авария Город встал в одну большую пробку.



Правильнее сказать – это было три отдельных дорожно-транспортных происшествия, в которые оказались вовлечены шесть автомобилей, включая два маршрутных автобуса. Медицинская помощь никому из участников ДТП и их пассажиров не понадобилась. Механические повреждения, полученные автомобилями, разнились от мелких царапин и трещин до масштабных разрушений кузова и ходовой части. По словам инспекторов, «злую шутку» с водителями этим утром сыграл утренний гололед на дорожном покрытии моста.





Иван Суверин

26 октября 2018 года







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