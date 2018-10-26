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Сейчас на Орловщине работают сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»

Специалисты высочайшего класса прибыли в Мценский район, чтобы провести уникальную операцию по подводному разминированию.

Специалистов всероссийского уровня на Орловщину вызвали не случайно. Хотя в области есть и свои саперы, и свои водолазы, совмещать эти функции среди орловских спасателей не может никто. А сотрудники центра «Лидер» МЧС России – могут. Взрывоопасные предметы, на сленге – ВОПы, на дне Оки обнаружили орловские дайверы.

Дно Оки орловские любители подводного плавания обследовали не случайно. В рамках военно-патриотической и поисковой работы они искали останки солдат и остатки военной техники. О том, что в округе шли жестокие бои, поисковики узнали от местных жителей.
Сергей Куликов, руководитель Орловского клуба подводного плавания «Диво»: «Нашим клубом были обнаружены авиабомбы, десять единиц. Информацию предали в компетентные органы, потому что данные предметы потенциально опасны».
К настоящему моменту известно о 12 взрывоопасных предметах, извлеченных спасателями со дна Оки. Этим число находок не ограничивается, предстоят новые погружения.


Иван Суверин
26 октября 2018 года

 


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