Новости версия для печати Орловские полицейские нашли наркотики У приезжей молодой пары они изъяли более 350 граммов героина.



Полицейские обнаружили у 24-летнего парня пакет с порошком. Еще часть была расфасована в 72 пакета. Экспертиза показала, что это – героин. Зафиксированы случаи факты сбыта наркотиков через «закладки», которые проводили парень и девушка. Сейчас задержанные находятся под стражей.





Татьяна Напольских

26 октября 2018 года







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