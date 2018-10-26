Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Мороз ударил незаметно? Авария на Тургеневском мосту сегодня с утра остановила автодвижение в центре Орла.



- Эхо трагического ДТП. В организациях, перевозящих пассажиров, прошли масштабные проверки.



- На связи – Израиль. Орловцы в прямом эфире смогли поговорить со знаменитой современной романисткой.



- Нелитературный спор. Кто из «собратьев по перу» вызвал Тургенева на дуэль?



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Вести-Орёл

26 октября 2018 года







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