Новости версия для печати СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в одной из орловских организаций 21 человек не получил полную оплату своей работы за июнь.



Общая задолженность составила 370 тысяч. К слову, на начало октября в регионе общий «зарплатный долг» - 3 миллионов 259 тысяч рублей.





Татьяна Напольских

26 октября 2018 года







На главную страницу





