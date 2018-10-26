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Сегодня открылся фестиваль «Созвездие Орла»

Это один из крупнейших творческих фестивалей в России. Жюри предстоит выбрать лучших по четырем номинациям.

 В Орле гостят юные артисты из России, Украины, Беларуси, Монголии, Индии. 152 творческих коллектива подтвердили свои заявки на участие. 1700 человек выйдут на сцену Орловского государственного института искусств и культуры, чтобы попасть в созвездие самых талантливых.

Светлана Гавдис, главный режиссер фестиваля «Созвездие Орла»: «Сегодня у нас будет еще день номинаций, будет современная эстрадная хореография и театры эстрады, в субботу – вокал и театры моды».

На торжественном открытии фестиваля гостей приветствовал ректор института культуры Николай Паршиков. Десятый, юбилейный, фестиваль собрал не только лучшие коллективы, но и ведущих концертных программ прошлых лет, объединяя прошлое и будущее. В жюри лучшие специалисты России и зарубежья.
Дина Тытюк, член жюри, доцент Белорусского государственного института культуры и искусств: «Очень важно, чтобы люди посмотрели, что происходит в разных концах России и не только России, обменяли опытом – может, где-то и дискуссии возникают, мастер-классы очень интересные. Это очень важно: мы учимся и учим, учась».
В первой части конкурсной программы фестиваля несколько номинаций: эстрадный вокал, современная хореография, театр эстрады, театр мод.
Некоторые из участников выступят уже на открытии.

Кто-то приезжает сюда уже в десятый раз, а кто-то, как ребята из Луганска, только в первый. Они волнуются и продолжают репетиции даже перед выходом на сцену.
Дмитрий Дьяченко, участник фестиваля (г. Луганск): «Наш руководитель Галина Малахова, она является членом жюри. Мы привезли эстрадный концерт «Мост к мечте».
Три дня, которые участники проведут в духе дружеского соперничества, запомнятся блеском таланта. Впереди конкурсная программа, мастер-классы, встречи руководителей коллективов. Итоги фестиваля подведут 28 октября в 12 часов. После торжественной церемонии награждения победителей в концертном зале ОГИК состоится Гала-концерт.


Эва Стасюлевич
26 октября 2018 года

 


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