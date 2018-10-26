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В Орле начал работу четвертый международный кинофестиваль «Отцы и дети»

Торжественное открытие фестиваля состоялось во дворце пионеров им. Гагарина. Его участников и гостей приветствовали знаменитые люди из мира кино и не только. А жюри нужно будет посмотреть более 100 фильмов, которые прислали на фестиваль дети и взрослые.

Несмотря на то, что фестиваль молодой, о нем хорошо известно в стране. В этом году на конкурс свои работы ребята из 40 регионов нашей страны, а также из Израиля, Украины, Казахстана, Поздравительные видеописьма направили в адрес фестиваля журналист, продюсер, режиссер Лариса Кривцова и летчик-космонавт Александр Мисуркин. На сцену поднимались гости фестиваля. С приветственным словом к участникам обратилась московская поэтесса Татьяна Маругова.
Татьяна Маругова: «Почему важны эти фестивали? Потому что они должны воспитывать в людях вкус. Люди должны понимать, что смотреть, а что – нет».
Открылся фестиваль фильмом о Тургеневе, который сняла Мария Линдер - молодой режиссер из Москвы.

С каждым годом фестиваль «Отцы и дети» привлекает все больше новых режиссеров, ведь в нем могут принимать участие и непрофессионалы. Так, Элина Малютина, например, привезла для участия в конкурсной программе свой фильм о московском купечестве 19 века.
Элина Малютина, участник фестиваля «Отцы и дети» г. Москва: «Фильм называется «Служение России» и он состоит из трех серий. В нем я попыталась обобщить информацию о купеческом сословии, показать самое интересное о разных представителях купечества».
И взрослые, и юные участники представили все кинономинации - документальное, анимационное, игровое, полнометражное и короткий метр.
Марина Куликова, организатор фестиваля «Отцы и дети»: «Самое главное, что новые имена открываются. В этом году замечательная детская студия из Челябинска прислала свои короткометражные фильмы, одно удовольствие их смотреть в любой аудитории – взрослой, детской, с детьми, родителями. И прекрасный великолепный полнометражный художественный фильм «Времена детства», снял его Андрей Ким из Екатеринбурга, и в этом проекте занято больше ста детей-актеров, которые принимали участие в этом великолепном путешествии во времени».
Жюри предстоит отсмотреть более 100 фильмов, не все, конечно, вошли в конкурсную программу, были отобраны самые удачные работы.
Иван Молчанов, тележурналист ГТРК «Орел», член жюри фестиваля «Отцы и дети»: «Кто-то из нынешних лауреатов фестиваля, просто из участников наверняка попадет в профессиональное кино. Но не только эту цель преследует сам фестиваль. Он преследует другое – поселить интерес. Фестиваль как форма общения, кино как некий передатчик мыслей от одних людей к другим, и удовлетворение вечного желания человека высказаться - пусть это будет кино, это хорошо».
Посмотреть конкурсные фильмы могут все желающие, фестиваль будет идти в субботу и воскресенье во Дворце пионеров и школьников им. Гагарина в Орле.


Эва Стасюлевич
26 октября 2018 года

 


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