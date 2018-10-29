Новости версия для печати Орловцев приглашают принять участие в Географическом диктанте Диктант запланирован на 11 ноября - время записаться на участие еще есть.



Всероссийский географический диктант по традиции пройдёт на специально организованных площадках. Где они откроются в Орле, узнаем в понедельник, когда завершится регистрация площадок. Можно будет пройти тестирование и в режиме онлайн на сайте Географического диктанта. В этом году впервые диктант состоит из двух частей, каждая из которых включает 15 вопросов и различается по степени сложности.





Надежда Невматулина

28 октября 2018 года







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