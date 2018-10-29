Новости версия для печати Активисты ОНФ провели мониторинг дорог вблизи образовательных учреждений На этот раз в поле зрения Народного фронта попали Детская хоровая школа Орла на улице 7-го Ноября и дом творчества на улице Пугачева.



Рядом с этими образовательными заведениями нет пешеходных переходов. А они должны быть. Причём не только «зебры», но и так называемые «лежачие полицейские», дорожные знаки и мигающие светофоры, а также ограждение, которое не позволит ребенку выбежать на проезжую часть в неположенном месте. Результаты проверок активисты направили в мэрию Орла и ГИБДД.





Надежда Невматулина

28 октября 2018 года







На главную страницу





