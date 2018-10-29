Новости версия для печати Сегодня – день рождения комсомола Самому массовому Всесоюзному движению исполняется сто лет.



Появился комсомол 29 октября 1918. В 1924 году (после смерти Ленина) Союз Молодежи получил имя вождя. А в 1926 году был переименован в ВЛКСМ. За это время через ряды комсомола прошло более 160 миллионов человек.





Мария Семак

29 октября 2018 года







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