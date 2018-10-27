Новости версия для печати Завершено расследование уголовного дела по аварии на железнодорожном переезде в июне этого года Тогда в страшное ДТП попал хор Орловского района.



Погибли пять человек. Столько же были травмированы. Следователи считают, что водитель выехал на железнодорожный переезд на красный сигнал семафора и допустил столкновение автобуса с тепловозом, следовавшим в составе грузового поезда.



Уголовное дело направлено в суд.





Татьяна Напольских

26 октября 2018 года







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