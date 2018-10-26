Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Финансовые ошибки прошлого и бюджетные расходы будущего. Сегодня депутаты Облсовета «сверяли цифры».



- Тем, кто кормит область – заслуженные награды.



- Утренний сюрприз. Автомобилистам пора задуматься о замене резины.



- Суд решит. Дело по ДТП в Орловском районе передано в суд.



- «Отцы и дети» вновь в Орле. Сегодня начал свою работу международный фестиваль.



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Вести-Орёл

26 октября 2018 года







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