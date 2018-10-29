Новости версия для печати Андрей Клычков поздравил орловцев со 100-летием Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи Уважаемые орловцы! Комсомольцы всех поколений!



Поздравляю вас с юбилеем комсомола – 100-летием со дня создания главной молодёжной организации Страны Советов!



История комсомола неразрывно связана с историей нашей Родины. Легендарные свершения героев-комсомольцев золотыми буквами вписаны в славную летопись ратных и трудовых побед Отечества.



Навечно в памяти народа останутся подвиги комсомольцев в годы Великой Отечественной войны, выдающийся вклад советской молодёжи в восстановление народного хозяйства, молодёжные десанты на освоение целины, прокладку Байкало-Амурской магистрали, строительство гигантов индустрии и других важнейших народнохозяйственных объектов, объявленных Всесоюзными ударными комсомольскими стройками.



Комсомольско-молодёжные трудовые коллективы внесли огромный вклад в социально-экономическое развитие Орловской области, играли большую роль в воспитании молодого поколения, укреплении патриотизма. Объединяя и организуя людей на добрые и полезные дела, комсомол был настоящей кузницей кадров, давал старт во взрослую жизнь целеустремленной и ответственной молодёжи.



В биографии каждого представителя нашего старшего поколения есть свои незабываемые комсомольские страницы. Все, кто прошел эту школу, навсегда сохранили чувство товарищества и оптимизм, приверженность идеалам добра и справедливости, дружбы и взаимопомощи, верность Отечеству.



Сегодня Правительство Орловской области уделяет огромное внимание поддержке и всестороннему развитию молодёжи, воспитанию настоящих патриотов, готовых взять на себя ответственность за судьбу Орловщины и всей России. Надёжной основой в этой работе являются славные традиции комсомола, примеры ответственности за порученное дело, искренней преданности своей стране.



В день исторического юбилея ВЛКСМ я от всей души благодарю ветеранов комсомольского движения за созидательный труд на благо Родины, верность идеалам юности. Ваши свершения – это ориентир для нынешних и будущих поколений.



Искренне благодарю молодёжь Орловщины за активное участие в жизни общества, твёрдую гражданскую позицию, смелые инициативы и готовность включиться в созидательную работу.



Работая вместе, опираясь на опыт старшего поколения, мы обязательно добьёмся новых успехов на благо родного края и внесём свой вклад в поступательное развитие России!



Желаю всем жителям Орловской области крепкого здоровья и благополучия, комсомольского задора и энергии, реализации всех намеченных планов!



Будьте счастливы, дорогие друзья!



А.Е. Клычков.

Губернатор Орловской области.





Орловское Информбюро

29 октября 2018 года







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