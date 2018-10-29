Новости версия для печати В Орловской области установлена административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан с 13 до 15 часов После масштабных обсуждений с привлечением общественности такое решение поддержали региональные парламентарии.



Указанные ограничения не распространяются на осуществление аварийных, спасательных и других неотложных работ, связанных с обеспечением безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения, а также на проведение праздничных мероприятий, организованных органами власти, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

29 октября 2018 года







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