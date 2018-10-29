Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 28 ДТП Из них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили телесные повреждения.



27 октября в 02:45 водитель автомобиля «ВАЗ-2110», находясь в состоянии опьянения, следовал по автодороге Калуга-Орел и в районе 204 километра допустил наезд на препятствие (пластиковое ограждение, дорожный знак, земляной вал, кустарник), с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу.



28 октября в 18:35 водитель автомобиля «Сеат Инка» двигался по Наугорскому шоссе и в районе д. 52 произошел наезд на пешехода - подростка 2003 г.р., который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода и регулируемого перекрестка. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в НКМЦ им. Круглой, после осмотра отпущен.





Орловское Информбюро

29 октября 2018 года







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