Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Учиться и работать – не уезжая из области. Взаимодействие системы высшего образования и власти обсуждали на аппаратном совещании в администрации области.



- Взрывоопасный клад. Что подняли столичные специалисты со дна Оки?



- Незнание прав не освобождает от ответственности. Орловские профсоюзы проводят «Правовое просвещение в сфере трудовых отношений».



- Собачья жизнь. Пёс Туман ждет своего хозяина.



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Вести-Орёл

29 октября 2018 года







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