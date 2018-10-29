Новости версия для печати Учиться и работать – не уезжая из области Непрерывность образования, удержание молодёжи в нашем регионе и привлечение инвестиций – такие задачи ставит перед собой опорный вуз Орловской области. И с этого началась рабочая неделя в правительстве региона.



Взаимодействие системы высшего образования и власти обсуждали на аппаратном совещании. Сегодня ОГУ им. Тургенева – это 12 факультетов и 11 институтов. Вуз реализует 386 образовательных программ.

Ольга Пилипенко, ректор Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева: « В образовании мы сделали акцент на внедрении проектного обучения. В науке сконцентрировали ресурсы на некоторых точках превосходства. С нуля запустили проект для социально-экономического развития региона и развития городской среды». Глава области подчеркнул, что Орловский госуниверситет работает и на имидж региона. В прошлом году Орловщина вошла в ТОП-10 регионов страны по образовательной привлекательности.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:«Хочу отдельно отметить ту работу, которая проводится нашим опорным вузом в части привлечения дополнительных инвестиций: открытие новых направлений, новых технологий, новых специалистов. Это очень важно. Правительству области нужно активно взаимодействовать».





Надежда Невматулина

29 октября 2018 года







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