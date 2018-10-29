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В Орловской области проходит информационно-просветительская акция «Культура на дорогах»В нее вовлечены тысячи человек всех возрастов.
Одним из самых масштабных мероприятий стал расширенный мастер-класс для педагогов, школьников и родителей, состоявшийся во дворце пионеров имени Гагарина.
Взрослым напомнили основные факторы аварийности при вождении авто - это превышение скорости, рискованный обгон, нарушение правил перевозки пассажиров, в том числе и детей. Школьники тренировали внимание при помощи баланс-борда, учились использовать ремни безопасности, правильно переходить дорогу и выбирать самое безопасное место в общественном транспорте.
Инна Можарова, старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «Акция направлена на разные категории участников дорожного движения, на разные возрастные группы с целью привить чувство ответственности за свои действия для всех участников дорожного движения. Конечной целью данной акции является не только снижение количества ДТП, но также работа по их профилактике».