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В Орловской области проходит информационно-просветительская акция «Культура на дорогах»

В нее вовлечены тысячи человек всех возрастов.

Одним из самых масштабных мероприятий стал расширенный мастер-класс для педагогов, школьников и родителей, состоявшийся во дворце пионеров имени Гагарина.
Инна Можарова, старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «Акция направлена на разные категории участников дорожного движения, на разные возрастные группы с целью привить чувство ответственности за свои действия для всех участников дорожного движения. Конечной целью данной акции является не только снижение количества ДТП, но также работа по их профилактике».
Взрослым напомнили основные факторы аварийности при вождении авто - это превышение скорости, рискованный обгон, нарушение правил перевозки пассажиров, в том числе и детей. Школьники тренировали внимание при помощи баланс-борда, учились использовать ремни безопасности, правильно переходить дорогу и выбирать самое безопасное место в общественном транспорте.


Иван Суверин
29 октября 2018 года

 


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