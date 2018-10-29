Новости версия для печати Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Орловской области распространил по медицинским учреждениям региона Памятку для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи Редакция «Орловского информбюро» получила консультацию у первого заместителя директора ТФОМС Елены Илюхиной о том, за что не должен платить сегодня пациент, и как долго ему ждать бесплатной медпомощи.



«Орловское Информбюро»: Елена Юрьевна, какие виды медицинской помощи жители нашей области могут получить бесплатно?

Елена Илюхина: В рамках Программы госгарантий застрахованные в сфере ОМС могут получить: • Первичную медико-санитарную помощь. Она оказывается в амбулаторных условиях участковыми врачами-терапевтами и педиатрами, а также узкими врачами-специалистами;

• Специализированную помощь в условиях стационара и дневного стационара. Сюда входят и профилактика, и диагностика, и лечение заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий;

• Высокотехнологичную помощь с применением новых сложных и уникальных, ресурсоёмких методов лечения с научно доказанной эффективностью.

• Скорую помощь при состояниях, требующих срочного вмешательства.

Паллиативная помощь, необходимая для облегчения тяжёлых проявлений заболеваний и для избавления от боли, в амбулаторных и стационарных условиях также является бесплатной.

«О.И.»: Многие жители региона полагают, что большинство сложных лечебных и профилактических процедур сегодня можно получить только за деньги. Елена Илюхина: Это не так. К примеру, ЭКО в рамках территориальной программы ОМС проводится бесплатно. То же касается различных видов диализа, дородовой диагностики нарушения развития ребёнка, неонатального скрининга на 5 наследственных заболеваний и аудио-скрининга новорожденных и детей первого года жизни. Отдельно подчеркну, что химиотерапия при онкологических заболеваниях проводится бесплатно! «О.И.»: Итак, за что же пациент не должен платить? Елена Илюхина : Застрахованные в системе ОМС граждане не должны оплачивать из личных средств медицинские услуги по Программе госгарантий и препараты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Полный перечень можно найти в тексте Программы, который мы ежегодно размещаем в медицинских учреждениях области. «О.И.»: Там же, в Программе, есть такой термин – «предельные сроки ожидания». Что это? Елена Илюхина : Это чётко регламентированные постановлениями Правительства РФ и Орловской области временные отрезки, в течение которых пациент должен получить ту форму медицинской помощи, которая необходима ему в данный момент – экстренную, неотложную или плановую. «О.И.»: И как скоро должна приезжать «скорая»? Елена Илюхина : Ожидание не должно превышать 20 минут. Если место вызова находится от базы скорой помощи не дальше, чем на 15 километров, то на каждые 10 километров время доезда увеличивается на10 минут. «О.И.»: А неотложная помощь? Елена Илюхина : Её должны оказать пациенту в течение 2 часов с момента обращения. А вот при госпитализации плановых больных предельное время ожидания – 30 календарных дней со дня получения направления. Пациенты с онкологическими заболеваниями планово госпитализируются в течение 14 календарных дней. «О.И.»: Есть ещё временные приоритеты для онкобольных? Елена Илюхина : Да, для них время ожидания исследования на томографе не должно превышать 14 дней, в то время как остальным пациентам установлен срок в 30 дней. «О.И.»: А как обстоят дела с поликлиниками? Елена Илюхина : Здесь тоже всё регламентировано: врач-терапевт или педиатр должен принять пациента в течение 24 часов после обращения, а ожидание приёма врача-специалиста не должно превышать 14 календарных дней со дня направления к нему. Те же две недели отводятся на проведение основных исследований: рентгена, УЗИ, функциональной диагностики. «О.И.»: А если права пациента на бесплатную медицинскую помощь нарушены или сроки оказания не соблюдены? Елена Илюхина : Тогда следует, в первую очередь, поставить в известность об этом факте заведующего отделением или руководителя медицинской организации. Если же вопрос не решён, то следующая инстанция – ваша страховая медицинская компания, указанная в полисе ОМС, или Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. К нам вы можете позвонить по телефону горячей линии: 8-800-200-77-45.





Орловское Информбюро

29 октября 2018 года







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