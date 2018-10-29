Новости версия для печати У мошенников нет ни праздников, ни выходных Об этом правоохранители и общественники напомнили во время рейда.



Мошенники всегда «играют» на доверии пожилых людей, и такие преступления довольно тяжело раскрыть. Чтобы еще раз напомнить, что нельзя всем, кто постучал, открывать дверь, правоохранители привлекли общественность.



Очередной рейд провели в Советском районе Орла. Помимо тематических памяток пожилым людям давались простейшие советы, как не попасться на обман аферистов.



Помимо общих правил личной безопасности пожилым орловцам напомнили о мошеннических схемах, при помощи которых аферисты находят пути к кошельку своей жертвы. В УМВД считают такие превентивные мероприятия единственным действенным способом профилактики социального мошенничества. В ежедневном режиме этой работой занимаются участковые уполномоченные, проводя поквартирные обходы пожилых граждан.





Иван Суверин

29 октября 2018 года







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