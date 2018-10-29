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Андрей Клычков встретился с призером чемпионата Европы EuroSkills Даниилом Шмыдовым

На чемпионате Европы EuroSkills молодой мастер из Орла отстаивал не только честь страны, но и Орловщины.

Сегодня глава региона встретился с Даниилом Шмыдовым. Орловец привез из Будапешта медальон за профессионализм.

Даниил имеет особые заслуги в чемпионатах профессионального мастерства по компетенции «Облицовка плиткой» международного движения WorldSkills. В 2017 году он стал лучшим в Первом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Орловской области. В этом году успешно выступил в финале Пятого Национального чемпионата «Молодые профессионалы».
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня это пример для всей молодежи. Многие ребята, имея таланты, считают, что сложно попасть на международные турниры, сложно завоевывать места, но Даниил вместе со своим педагогом доказали, что это можно и нужно делать». 
В этом году молодой человек завершил обучение в реставрационно-строительном техникуме, сейчас продолжает постигать профессию в Орел-ГАУ. С губернатором и с нашей съемочной группой Даниил поделился планами на будущее.
Даниил Шмыдов, призёр чемпионата Европы EuroSkills: «Тренировки начнутся зимой. Уже буду готовиться к Казани, где с 22 по 27 августа 2019 года пройдет Чемпионат Мира-2019. Там я надеюсь показать лучший результат».



Надежда Невматулина
29 октября 2018 года

 


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