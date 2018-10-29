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Андрей Клычков поручил упростить процедуру получения пособий при рождении ребенка

Итоги работы по оказанию мер соцподдержки подвели сегодня в администрации области.

С начала года более чем в двух тысячах орловских семей появились на свет первенцы. При этом ежемесячные выплаты на рождение получает только половина из этих семей. Андрей Клычков среди основных причин назвал недостаточную осведомленность семей о возможности получения таких выплат. И подчеркнул, что зачастую на оформление пособия уходит много времени, которого у молодых родителей нет.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Необходимо максимально упростить процедуру сбора документов для обратившихся семей, в том числе создать условия для электронного документооборот». 
Напомним, федеральный закон вступил в силу с января 2018 года. На этого год из бюджета страны наш регион получил почти 86,5 млн. рублей. Рассчитывать на ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка могут семьи, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 кратный размер величины прожиточного минимума. Сегодня в Орловской области это 15 241 рубль 50 копеек.
Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области : «Для того чтобы выплата была назначена с даты рождения, надо не упустить шестимесячный период. Если родители обратились чуть позже, то данная выплата назначается со дня обращения. На 2018 год она составляет 9429 рублей». 
В следующем году уже будет выплачиваться 9741рубль. И такая мера соцподдержки рассчитана на 18 месяцев, т.е. до достижения ребенком полутора лет.


Надежда Невматулина
29 октября 2018 года

 


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