Новости версия для печати В 2019 году объем федерального финансирования госпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» увеличится Орловщина получит на 83 млн. рублей больше, чем в этом году.



Более 9 млн. рублей выделит областной бюджет. Кроме того, принято решение о дополнительном выделении 120 млн. рублей из областного Дорожного фонда на благоустройство дворовых территорий.



Общая сумма средств по программе в 2019 году составит 369 млн. рублей. В течение ноября главам муниципальных образований нужно предоставить перечень объектов, которые планируется включить в программу благоустройства на 2019 год.



При этом губернатор подчеркнул, что выбор общественных и дворовых территорий, которые нуждаются в обновлении в первую очередь, будет вынесен на общественное обсуждение.





Татьяна Напольских

29 октября 2018 года







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