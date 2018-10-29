В 2019 году объем федерального финансирования госпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» увеличится

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понедельник
29.10.2018
21:13:16
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В 2019 году объем федерального финансирования госпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» увеличитсяОрловщина получит на 83 млн. рублей больше, чем в этом году.
Более 9 млн. рублей выделит областной бюджет. Кроме того, принято решение о дополнительном выделении 120 млн. рублей из областного Дорожного фонда на благоустройство дворовых территорий.
Общая сумма средств по программе в 2019 году составит 369 млн. рублей. В течение ноября главам муниципальных образований нужно предоставить перечень объектов, которые планируется включить в программу благоустройства на 2019 год.
При этом губернатор подчеркнул, что выбор общественных и дворовых территорий, которые нуждаются в обновлении в первую очередь, будет вынесен на общественное обсуждение.
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