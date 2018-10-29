Новости версия для печати Сегодня в Роспотребнадзоре начала работать «горячая линия», посвященная защите прав потребителей в сфере оказания финансовых услуг Она продлится до середины ноября.



В рабочие часы специалисты регионального ведомства ответят на все вопросы, окажут помощь в досудебной защите. Номера телефонов и адреса, куда можно прийти за консультацией – есть на официальном сайте ведомства.





Татьяна Напольских

29 октября 2018 года







На главную страницу





