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вторник
30.10.2018
11:12:30
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«Обитель милосердия»Те, кто ищут покоя и умиротворения, пытаются уйти от проблем, спрятавшись за стенами монастыря, как правило, не знают ничего о том, как живут там.
Одни считают монастырь чем-то вроде тюрьмы. Другие, напротив, романтизируют монашество. Но и то, и другое далеко от истины. Просто надо понять, что это совсем другая жизнь, ничуть не менее радостная, насыщенная и интересная. Современные монастыри не остаются в стороне от мирских забот и проблем, открывают для нас, суетных, иной мир, мир с Богом, мир с душой. Об одном из таких мест в глубинке Орловской области и рассказывает фильм «Обитель милосердия», который вы сможете увидеть в пятницу 2 ноября на телеканале «Россия 24» в 21 час.
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