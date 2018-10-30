Новости версия для печати «Обитель милосердия» Те, кто ищут покоя и умиротворения, пытаются уйти от проблем, спрятавшись за стенами монастыря, как правило, не знают ничего о том, как живут там.



Одни считают монастырь чем-то вроде тюрьмы. Другие, напротив, романтизируют монашество. Но и то, и другое далеко от истины. Просто надо понять, что это совсем другая жизнь, ничуть не менее радостная, насыщенная и интересная. Современные монастыри не остаются в стороне от мирских забот и проблем, открывают для нас, суетных, иной мир, мир с Богом, мир с душой. Об одном из таких мест в глубинке Орловской области и рассказывает фильм «Обитель милосердия», который вы сможете увидеть в пятницу 2 ноября на телеканале «Россия 24» в 21 час.





Александр Митрошин

30 октября 2018 года







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