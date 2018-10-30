Новости версия для печати «Свет Рождественской звезды» - для детей Дмитровского района В Орловской области проходит традиционная благотворительная акция.



Уже не первый год орловская Епархия собирает подарки для подопечных монастыря им. Ксении Петербуржской. Как правило, адресаты – дети из многодетных семей, воспитанники интерната, сироты.

Евгений Гуров, зам. начальника паломнического отдела Орловской епархии: «Свет Рождественской звезды» - самая большая, самая любимая акция, потому что цель ее очень добрая и светлая: собрать рождественские подарки для нуждающихся детей Дмитровского района. Это могут быть конфеты, шоколад, игры, игрушки и книги. Все это мы будем собирать до 30 декабря и праздник Рождества на утреннике в городе Дмитровске». Всех желающих помочь ждут по адресу переулок Воскресенский, д. 16, 2 этаж, с 9 утра до 7 вечера.





Мария Семак

30 октября 2018 года







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