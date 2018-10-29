Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Имя ему – комсомол. Сегодня отмечается 100-летие самой многочисленной молодежной организации в мире.



-«Эхо минувшей войны». Со дна Оки подняли 3 десятка взрывоопасных предметов. Они пролежали в воде больше 75 лет.



- Градус ответсвенности - повышается. В регионе проходят рейды по выявлению фактов продажи алкоголя подросткам.



- На обсуждение жителей области. В будущем году орловцы сами будут выбирать общественные территории и дворы, которые нужно благоустроить.



- Орловский мастер «золотые руки», высоко оцененный в Европе, готовится покорить весь мир.





Вести-Орёл

29 октября 2018 года







На главную страницу





