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понедельник
29.10.2018
21:13:12
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Имя ему – комсомол. Сегодня отмечается 100-летие самой многочисленной молодежной организации в мире.
-«Эхо минувшей войны». Со дна Оки подняли 3 десятка взрывоопасных предметов. Они пролежали в воде больше 75 лет.
- Градус ответсвенности - повышается. В регионе проходят рейды по выявлению фактов продажи алкоголя подросткам.
- На обсуждение жителей области. В будущем году орловцы сами будут выбирать общественные территории и дворы, которые нужно благоустроить.
- Орловский мастер «золотые руки», высоко оцененный в Европе, готовится покорить весь мир.
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