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вторник
30.10.2018
11:12:26
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Орловцы подали 772 заявки на конкурс управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг.«Лидеры России» - это открытый конкурс для руководителей нового поколения.
Всего за две недели на конкурс поступило более 227 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Лидер по активности - Центральный федеральный округ - 34,13 % заявок, сообщает информационный портал Орловской области.
Подавляющее большинство претендентов - граждане России, на долю иностранцев приходится около 2 %.
В конкурсе участвует больше опытных управленцев, чем молодых: 57,5 % конкурсантов старше 35 лет, 42,5 % - в возрасте до 35 лет.
В настоящее время зарегистрировавшиеся выполнили первое задание дистанционного этапа: записали и загрузили видеоинтервью с ответами на вопросы о цели своего участия в соревновании управленцев и главном профессиональном достижении.
Дополнительная информация на официальном сайте: лидерыроссии.рф.
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