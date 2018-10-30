Новости версия для печати Орловцы подали 772 заявки на конкурс управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. «Лидеры России» - это открытый конкурс для руководителей нового поколения.



Всего за две недели на конкурс поступило более 227 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Лидер по активности - Центральный федеральный округ - 34,13 % заявок, сообщает информационный портал Орловской области.



Подавляющее большинство претендентов - граждане России, на долю иностранцев приходится около 2 %.



В конкурсе участвует больше опытных управленцев, чем молодых: 57,5 % конкурсантов старше 35 лет, 42,5 % - в возрасте до 35 лет.



В настоящее время зарегистрировавшиеся выполнили первое задание дистанционного этапа: записали и загрузили видеоинтервью с ответами на вопросы о цели своего участия в соревновании управленцев и главном профессиональном достижении.



Дополнительная информация на официальном сайте: лидерыроссии.рф.





Орловское Информбюро

30 октября 2018 года







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