Новости версия для печати В Орле должностное лицо УК привлечено к административной ответственности за протечку кровли в многоквартирном доме Сотрудники Жилинспекции Орловской области провели проверку деятельности управляющей организации ООО «УК ЖЭУ № 1». Поводом стали обращения жителей дома № 21 по ул. 6-й Орловской дивизии в городе Орле.



Люди жаловалось на протечки кровли.



В ходе проверки были выявлены нарушения лицензионных требований в части неудовлетворительного технического состояния кровли. Для устранения нарушений управляющей организации выдано предписание.



Постановлением мирового судьи виновное должностное лицо ООО «УК ЖЭУ № 1» привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 25 тыс. рублей, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

30 октября 2018 года







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